Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с ноября 2016 года

Рубль в четверг продолжил падать на новостях о санкциях США против России: доллар уже дороже 66 рублей, евро — 77 рублей.

Рубль спустя час торгов четверга компенсировал половину утренних потерь против основных резервных валют, но все еще теряет порядка 60-70 копеек к доллару и евро на фоне новостей по санкциям США против РФ, свидетельствуют данные торгов.



Курс доллара расчетами «завтра» на 10.57 мск четверга рос на 70 копеек — до 66,25 рубля, курс евро — на 60 копеек, до 76,73 рубля, следует из данных Московской биржи.



Ранее в четверг рубль обновил минимум с 2016 года против доллара (66,73) и с апреля текущего года против евро (77,33).



Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за обвинений по использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США «Аэрофлоту» и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.



Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.