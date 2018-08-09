Новая экономическая модель Турции будет объявлена в пятницу

Встреча G20 в Аргентине была плодотворной и успешной — Албайрак

Министр казначества и финансов Берат Албайрак объявит о новой экономической модели развития Турции в пятницу, сообщили в министерстве финансов страны.

10 августа Берат Албайрак проинформирует общественность об основных параметрах новой модели.

В ведомстве подчеркнули, что устойчивая структура капитала и показатели баланса банковской системы позволяют Турции эффективно регулировать колебания на финансовых рынках.

«В оставшиеся месяцы 2018 будут предприняты меры по повышению первичного профицита бюджета до отметки в 5 миллиардов лир. Этой цели планируем добиться путём мер экономии и шагов по увеличению доходов», — отметили в министерстве.

В сообщении далее говорится, что экономический рост Турции в 2019 году прогнозируется на уровне 3-4 процентов, а дефицит текущего счета составит около 4 процентов. При этом, дефицит государственного бюджета Турции не превысит 1,5 процента.