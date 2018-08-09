Первый рейс из нового аэропорта Стамбула отправится в Анкару

Первый рейс из нового аэропорта Стамбула, официальное открытие которого запланировано на 29 октября, будет совершён в Анкару 31 октября, сообщил председатель совета директоров авиакомпании Turkish Airlines (THY) Илькер Айджи.

По его словам, первые международные рейсы из третьего аэропорта отправятся в Азербайджан и Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

Айджи сообщил, что в ходе переезда авиакомпании из аэропорта имени Ататюрка в новый аэропорт будет использовано по меньшей мере пять тысяч фур. Процесс займёт около 45 часов, добавил он.

«Речь идёт об аэропорте, построенном на участке площадью 76,5 миллионов квадратных метров, что в два раза больше площади острова Бозджаада», — сказал Айджи, добавив, что на его территории будет открыт самый крупный в мире комплекс магазинов беспошлинной торговли (Duty Free).

Айджи также сообщил, что 33 тысячи сотрудников THY будут перенаправлены в новый аэропорт после его открытия.

Аэропорт будет обслуживать около 90 миллионов пассажиров ежегодно, в нём будут совершаться около 3,5 тысяч взлётов и посадок в день. В аэропорту будет иметься 143 посадочных моста и 42-километровая багажная система, а его грузовместимость составит 5,5 миллиона тонн.