Трамп заявил, что повысил в два раза пошлины на алюминий и сталь из Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции, чтобы они составили 20 и 50 процентов соответственно.

«В том, что касается Турции, я только что санкционировал повышение в два раза пошлин на сталь и алюминий, в то время, когда их валюта, турецкая лира, резко падает по отношению к нашему очень крепкому доллару! Пошлины на алюминий теперь составят 20%, на сталь — 50%. Сейчас у нас нехорошие отношения с Турцией!» — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

Минфин США ранее ввёл санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.

Министерство иностранных дел Турции выразило решительный протест относительно объявленных американским минфином санкций против двух турецких министров и призвало США отказаться от этого «неправильного решения».

Американский пастор Эндрю Крейг Брансон, арестованный в Турции по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам Гюленистской террористической группе (FETÖ) и PKK, был переведён под домашний арест. Суд города Измир принял во внимание ходатайство адвоката о «состоянии здоровья» гражданина США, которому грозит до 35 лет тюремного заключения.