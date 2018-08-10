Турция будет следовать новому экономическому курсу — Албайрак

Новая экономическая модель Турции будет объявлена в пятницу

Турция будет следовать новому экономическому курсу в рамках президентской системы правления, заявил министр казначества и финансов Берат Албайрак.

«Независимость Центрального банка чрезвычайно важна для экономики Турции», — добавил министр.

«Центробанк Турции придаёт особое значение проведению независимой денежно-кредитной политики. Мы стремились не вмешиваться в ситуацию на рынках. Данный подход будет продолжен», — заявил Албайрак.

Одним из приоритетов Анкары является обеспечение независимой денежной политики, сказал Албайрак.

В рамках новой экономической стратегии Турции, правительство будет активно контактировать со всеми участниками рынка с целью формирования атмосферы доверия в экономике страны.

«В целях обеспечения экономической стабильности в Турции правительство первым дело будет бороться с инфляцией», — добавил министр.

Обеспечение баланса госбюджета и повышение качества продукции также являются основными направлениями экономического курса страны.

Экономический рост Турции в 2019 году прогнозируется на уровне 3-4 процентов, а дефицит текущего счёта составит около 4 процентов. При этом, дефицит государственного бюджета Турции не превысит 1,5 процента.