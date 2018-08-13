Россия поддержала Турцию в вопросе торговли в нацвалютах

Россия стремится к использованию национальных валют в торговле с Турцией, но эту тему необходимо скрупулезно проработать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Тема использования национальных валют при взаимных торговых операциях — это тема, которая достаточно давно и последовательно поднимается российской стороной на самых различных уровнях, в том числе и на высшем. Президент Путин неоднократно говорил о такой возможности и, более того, о такой целесообразности. Конечно, это подлежит скрупулезной проработке, скрупулезным просчетам, но это то, к чему мы стремимся в наших двухсторонних торгово-экономических отношениях, и то, о чем неоднократно заходила речь на двухсторонних российско-турецких переговорах», — сказал Песков, отвечая на вопрос, выгоден ли России переход на нацвалюты в торговле с Турцией.



Президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу на фоне кризиса в отношениях с США заявил, что Анкара готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина, а также готова к такому переходу и в торговле с ЕС.