Турция определилась с новыми приоритетными направлениями для экспорта

Турция перейдёт на расчёты в нацвалюте в торговле с партнерами — Эрдоган

В рамках новой экономической политики Турции приоритетными направлениями турецкого экспорта стали Китай, Россия, Мексика и Индия. Суммарный импорт указанных стран превышает 2,8 триллиона долларов США в год, и в этой связи Турция разрабатывает новую стратегию, чтобы стать приоритетным игроком на указанных рынках.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган в своём выступлении подчеркнул, что действия тех, кто развернул в мире торговую войну, в том числе против Турции, не останутся без ответа. Турция будет искать новых союзников, новые рынки сбыта и новые пути сотрудничества.

Первые шаги в этом направлении нашли отражение в плане действий правительства Турции на первые 100 дней. В соответствии с планом, экспорт в Китай, Россию, Мексику и Индию является приоритетом Министерства торговли.

Министр торговли Рухсар Пекджан также заявил, что Турция будет вести интенсивную работу для укрепления своих позиций на рынках этих стран, чтобы бренд «Made in Turkey» получил там широкое распространение.





По данным Агентства Анадолу, суммарный импорт Китая, Мексики, России и Индии в 2017 году превысил 2,8 триллиона долларов, 1,8 триллиона долларов из которых пришлись на китайский рынок.

В то же время экспорт России составил 357,1 миллиарда долларов, импорт — 226,9 миллиарда долларов. Большая часть российского импорта пришлась на Китай, Германию, США и Беларусь, а Турция заняла 16-е место среди стран-экспортеров в РФ.

Турецкий экспорт в Россию в 2017 году вырос почти на 58 процентов по сравнению с 2016 годом — до 2,7 миллиарда долларов. Импорт вырос почти на 29 процентов, составив 19,5 миллиарда долларов. За указанный период товарооборот между РФ и Турцией вырос на 32 процента — до 22,2 миллиарда долларов.

Турция экспортировала в Россию цитрусовые, виноград, абрикосы, вишню, персики, при этом экспорт турецких цитрусовых занял лидирующие позиции на российском рынке.

Российский рынок, на котором можно вести торговлю в национальной валюте, имеет огромный потенциал с точки зрения фармацевтической, пищевой промышленности и строительства.