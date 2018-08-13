Украина проводит испытания модернизированного танка Т-72АМТ

Украина испытывает модернизированный основной танк Т-72АМТ. Об этом сообщил в понедельник в Facebook украинский президент Пётр Порошенко, разместив на странице ссылку на соответствующее видео.

«Это основной боевой танк Т-72АМТ, который разработали и изготовили на госпредприятии «Киевский бронетанковый завод». Сейчас он проходит огневые испытания на военных полигонах», — написал президент.

По его словам, боевая машина «отрабатывает все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты «Комбат».

«Благодаря использованию высокоточного оружия можно уничтожить бронетехнику противника на расстоянии до 5 км. Новый танк также получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения для всех членов экипажа, и ночной прицел для ведения огня высокоточными ракетами», — подчеркнул он.

Порошенко сообщил, что на Т-72АМТ вместо двигателя В-46 установлен В-84-1, машина оснащена радиостанцией турецкой компании ASELSAN, навигационной системой СН-3003 «Базальт».

По данным госконцерна «Укроборонпром», Т-72АМТ оборудован комплектом из двух цифровых радиостанций с защищенным каналам связи, что позволяет напрямую поддерживать связь с пехотными подразделениями.