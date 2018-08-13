Центробанк объявил о мерах по поддержке турецких банков

Центральный банк Турции объявил о ряде мер по поддержке турецкой лиры, пообещав предоставить всю ликвидность, необходимую банкам.

«Вся ликвидность, необходимая банкам, будет предоставлена при одновременном повышении лимита банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой с 7,2 до 20 миллиардов евро», — говорится в заявлении регулятора.



Как отмечается в документе, помимо недельных ставок по валютным заимствованиям, частные банки смогут получать валютные кредиты сроком на один месяц. При необходимости будут объявляться тендеры по долгосрочным ставкам РЕПО и валютным размещениям со сроком погашения в 91 день. Кроме того, банкам будет предоставлена свобода управления гарантиями на операции в турецкой лире в зависимости от видов и сроков процентных ставок.

«Эти изменения приведут к росту на 3,8 миллиарда объема свободных банковских гарантий в турецкой лире».



Отмечается, что текущий лимит валютных резервов для частных банков при необходимости может превысить нынешние 50 миллиардов долларов, кроме того, могут быть облегчены условия их получения. Центробанк Турции повысил в среднем до 8 процентов максимальный предел по обязательствам в иностранной валюте.

ЦБ снизил на 250 базовых пунктов ставки на обязательное покрытие в турецкой лире, а также на 400 пунктов ставки по обязательствам в иностранной валюте сроком на 1, 2 и 3 года.

Пересмотрев соотношения резервных требований, Центробанк Турции обеспечит финансовую систему ликвидностью в 10 миллиардов лир, 6 миллиардов долларов и 3 миллиарда долларов в золотом эквиваленте.