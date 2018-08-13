Экономика Турции «здоровая и стоит крепко» — Эрдоган

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Президент Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник уверил в надёжности турецкой экономики на фоне «экономической блокады» страны.

«Наша экономика здоровая, стоит крепко и будет стоять. Курс валюты вернется к разумным показателям в ближайшее время», — заявил Эрдоган, выступая перед турецкими послами в Анкаре.

Он также отметил, что действия США несовместимы с союзническими отношениями с Турцией.

Эрдоган добавил, что Турция продолжит развивать отношения с Россией «с учетом своих интересов».

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в пятницу распорядился повысить вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции до 50 процентов и 20 процентов соответственно.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в 2016 году по подозрению в поддержке террористов PKK и Гюленистской террористической организации (FETÖ).