Россия ожидает рекордного турпотока россиян в Турцию — Лавров

Москва удовлетворена ростом туристического потока из России в Турцию, ожидается новый рекорд, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



«В будущем году состоится перекрестный год культуры и туризма России в Турции и Турции в России. На этом фоне мы с удовлетворением отмечаем рост турпотока из нашей страны на турецкие курорты. В прошлом году мы опять вышли на первое место по количеству посещений россиянами Турции с целями рекреации. Приближается цифра прошлогодняя к пяти миллионам, в этом году наверное будет новый рекорд, о чем недавно сказал президент [Реджеп Тайип] Эрдоган», — заявил министр.



Ранее руководитель российского представительства министерства культуры и туризма Джелаль Кылыч заявил, что Анкара ожидает более 5 миллионов российских туристов в этом году, за первые 6 месяцев 2018 года в страну приехали около 2,4 миллиона россиян.

Тем временем Турция надеется, что ее граждане смогут посещать Россию, не сталкиваясь с визовыми проблемами.

«Конечно же, очень важен вопрос с визами. Очень рады, что граждане России могут путешествовать в Турцию без виз. В нынешнем году показатели по турпотоку из России находятся на рекордном уровне. Конечно же, будем рады принять у себя в стране еще больше российских туристов. Также Анкара выражает надежду на то, что граждане Турции смогут посещать Россию, не сталкиваясь с визовыми проблемами. Полагаю, эта проблема найдет свое разрешение», — сказал Чавушоглу.

По словам министра, в этом направлении ведется соответствующая работа.