Трамп подписал оборонный бюджет, приостанавливающий поставки F-35 Турции

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 миллиардов долларов США на 2019 финансовый год. Церемония подписания прошла в понедельник на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована 10-я горная дивизия США.

Одним из наиболее противоречивых пунктов бюджета является положение о «введении запрета на поставку самолетов F-35 в Турцию до получения доклада» об американо-турецких отношениях, влиянии на них планируемого Турцией приобретения у России зенитной ракетной системы С-400, а также о последствиях для военной промышленности США в случае исключения Турции из программы международных поставок F-35.

Данный документ должен быть предоставлен Пентагоном Конгрессу в течение 90 дней после вступления бюджета в силу. После получения Конгрессом доклада поставки самолетов предполагается возобновить.

В представленном в Сенате проекте закона содержалось требование о подготовке плана относительно исключения Турции из программы создания F-35. Однако упомянутая часть была исключена из текста законопроекта согласительным комитетом Конгресса (Конференц-комитет).

Турция намерена приобрести не менее 100 единиц многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightining II. Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США.

Ранее глава Пентагона Джейс Мэттис выступил против исключения Турции из программы создания самолетов пятого поколения F-35. Об этом глава оборонного ведомства США написал в письме в адрес американского Конгресса. Текст письма Мэттиса датирован 7 июля 2018 года.

«На данном этапе я против исключения Турции из программы F-35. Эта инициатива нарушит международную цепь поставок комплектующих для самолетов пятого поколения», — отметил Мэттис.

Кроме этого, документ, состоящий более чем из 1,2 тыс. страниц, предполагает продолжение оказания военной помощи Украине, а также ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере. На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, в 2019 финансовом году Вашингтон заложил 250 миллионов долларов. В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено 200 миллионов долларов.