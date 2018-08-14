Турецкая лира стремительно укрепилась к доллару

Курс доллара по отношению к турецкой лире упал более чем на 5 процентов во вторник после того, как Центральный банк Турции принял ряд мер по поддержанию местных банков и валюты.

По состоянию на 9.00 по местному времени курс доллара к лире снизился до 6,4591 доллара за лиру с уровня открытия в 6,8839 доллара за лиру.

Турецкая лира потеряла позиции за последнюю неделю из-за обострившихся отношений с США.

На фоне стабилизации турецкой лиры и нефтяных котировок рынок акций России и рубль впервые с прошлого вторника начали день ростом.