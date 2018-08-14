Турция объявит бойкот электронным устройствам из США — Эрдоган

Турция объявит бойкот электронным товарам из США в ответ на американские санкции, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.



«Против Турции ведется экономическая атака. Раньше подобные вещи делались более скрыто, а теперь они идут на нас открыто. Мы можем сделать две вещи: экономическая и политическая позиция. С экономической позиции мы принимаем меры, наше министерство финансов и казначейство работают день и ночь. Кроме этого, мы объявим бойкот электронным товарам из США. У них есть iPhone, но с другой стороны есть Samsung. У нас в стране есть местная марка телефонов Venüs Vestel, будем применять их», — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.



Эрдоган указал, что США «надо понять, что они наделали», потому что «Турция себя обеспечит».

«Мы захотели купить беспилотники, но Конгресс не разрешил. Мы сами производим их, проблем нет», — заявил турецкий президент. Он добавил, что Турция «проведет много переговоров с западными странами», будет «искать друзей на Западе», приглашать их в Турцию.

«Я обращаюсь к нашему деловому сообществу. Самый лучший ответ [США] будет засучить рукава и работать. Не закрывайте свои склады, производите товар. А ту продукцию, которая конкурентоспособна и востребована за рубежом, экспортируйте, экспортируйте и еще раз экспортируйте», — заявил Эрдоган.



Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного по подозрению в поддержке террористических организаций в Турции. В начале августа министерство финансов США ввело санкции против главы министра юстиции Абдулахмита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.



Президент США Дональд Трамп также санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20 и 50 процентов соответственно.