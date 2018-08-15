Турция повысила пошлины на ряд товаров из США

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров, соответствующий указа президента страны Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Resmi Gazete.



Согласно документу, повышены пошлины на импортируемые из США табачные изделия на 60%, алкоголь на 140%, автомобили до 120%, косметические изделия до 60%, рис на 50%, фрукты на 20%. Пошлины повышены также на ряд других американских товаров.

В своём Twitter вице-президент Фуат Октай отметил, что данные меры были приняты «в ответ на преднамеренные нападения со стороны администрации США» на турецкую экономику.

«В ответ на сознательную атаку руководства США на нашу экономику в рамках принципов взаимности был повышен уровень пошлин на некоторые импортируемые (американские) товары. Наш народ, сплотившийся вокруг нашего лидера в эти тяжелые дни, сплотился также с международным сообществом против поведения (США) в обход всех правил, вдохновив мир в борьбе против несправедливости», — написал Октай.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с «торговыми и иными вопросами».