Уровень безработицы в Турции в мае составил 9,7 процента, что на 0,5 процентных пункта ниже показателя прошлого года, сообщает Институт статистики Турции (TurkStat).

По данным TurkStat, число безработных в стране сократилось на 89 тысяч человек — до 3,136 миллиона.

В то же время уровень безработицы в мае показал незначительный рост по сравнению с показателем за апрель, который составил 9,6 процента.

Согласно данным, уровень занятости вырос на 0,4 процентных пункта, достигнув 48,1 процента по сравнению с маем прошлого года.

Вовлечённость в трудовые ресурсы выросла на 0,3 процента до показателя в 53,3 процента в мае.