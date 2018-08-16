Курортные города Турции попросили туристов не приезжать во время Курбан-байрама

Турецкий остров Авша на Курбан-байрам посетит в 40 раз больше туристов, чем его население

Официальные представители сферы туризма курортных городов турецкой провинции Мугла призвали туристов, не имеющих бронь, не приезжать во время мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам, который пройдёт на следующей неделе.

Соответствующий призыв поступил, так как все отели и другие варианты жилья в городах Бодрум, Мармарис, Ула и Фетхие заполнены на 100 процентов.

Праздник начнётся вечером 21-го августа и продолжится до вечера 24-го, но официальные выходные начинаются ещё раньше, чем ожидалось — 18-го августа, и продлятся до 26-го.

Генеральный секретарь ассоциации отельеров Бодрума Орхан Кавала сообщил, что количество туристов в июле и августе значительно превысило их ожидания, добавив, что большую часть из них составили граждане Турции.

«На время Курбан-байрама поток туристов показал ещё больший рост. Все отели полностью забронированы», — сказал он.

Те, кто планирует отдых в Бодруме, должны обязательно заранее забронировать себе номер, добавил Кавала.

Голова Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Юксель Аслан сообщил, что отели Бодрума забронированы до середины сентября.

«Многие прислушались к нашему призыву делать бронь заранее», — добавил он.

Представитель TÜRSAB в Мармарисе также заявил о полной занятости отелей в городе.