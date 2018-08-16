Объём промышленного производства в Турции поднялся на 3,2 процента

Промышленное производство в Турции в июне выросло на 3,2 процента по сравнению с июнем 2017 года и сократилось на 2 процента по сравнению с маем 2018 года, сообщили в Институте статистики Турции (TurkStat).

В соответствии с данными, индекс промпроизводства в горнодобывающем секторе в июне вырос на 7,2 процента, показав наибольший рост.

Индекс в сфере снабжения электроэнергией, газом и паром поднялся на 4,6 процента, в то время как индекс производства вырос на 2,9 процента за тот же период.

Экономические эксперты, участвовавшие в опросе Агентства Анадолу, прогнозировали рост промпроизводства в июне на уровне 4,4 процента.