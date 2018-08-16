Турецкая лира третий день подряд открылась ростом

Турецкая лира продолжает укрепляться по отношению к доллару США и евро, открыв торги ростом третий день подряд, свидетельствуют данные торгов в четверг.

Курс доллара к лире упал более чем на 3 процента до 5,6968 лир за доллар, начав торги при показателе в 5,8863. При этом курс евро снизился до 6,5082.

Лира выросла по отношению к доллару на 7,5 процента и 7,4 процента во вторник и среду соответственно.

Турецкая лира потеряла позиции за последнюю неделю из-за обострившихся отношений Турции с США.

Беспокойство инвесторов несколько утихло после новостей о том, что Катар объявил об инвестициях в размере 15 миллиардов долларов в экономику Турции. Кроме того, правительство Германии в среду сообщило, что в рамках предстоящего государственного визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в эту страну 28 сентября стороны договорились о подготовительной встрече министров финансов и экономики обеих стран.