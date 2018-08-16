Турция не пойдёт на компромиссы по финансовой дисциплине — Албайрак

Министр казначейства и финансов Берат Албайрак заявил в четверг, что Турция выйдет из нынешней валютной нестабильности более сильной, добавив, что банковский сектор Турции стабилен и достаточно устойчив.

В ходе видеоконференции, в которой приняли участие около 6 тысяч иностранных инвесторов, министр подчеркнул, что правительство Турции «не пойдёт на компромиссы по финансовой дисциплине».

По словам Албайрака, министерство окажет необходимую поддержку банковскому сектору, который способен справиться с имеющейся в стране ситуацией.

Министр также добавил, что Турция не планирует просить финансовую помощь у Международного валютного фонда (МВФ).