Китай уверен, что Турция сможет преодолеть временные экономические проблемы – МИД

Китай уверен, что Турция сможет преодолеть временные экономические трудности, её стабильность и развитие способствуют поддержанию мира в регионе, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.



Президент США Дональд Трамп 10 августа заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

«Китайская сторона обратила внимание на последние события, касающиеся экономических и внешнеполитических отношений Турции. Турция является важным развивающимся рынком, поддержание стабильности и развития Турции благоприятно для регионального мира и стабильности. Китайская сторона уверена, что у Турции достаточно сил, чтобы преодолеть временные экономические трудности», — говорится в заявлении Лу Кана, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.



Он также выразил надежду на то, что «стороны смогут урегулировать существующие противоречия посредством диалога».



«Китайская сторона всегда придавала важное значение торгово-экономическому и финансовому сотрудничеству с Турцией и выступает за то, чтобы компании двух стран вели сотрудничество в соответствии с принципами рынка», — добавил Лу Кан.