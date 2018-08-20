Стартап-саммит Take Off в Стамбуле начал прием заявок на участие

Начался прием заявок на стартап-саммит Take Off, организованный в рамках первого аэрокосмического и технологического фестиваля в Турции, фонд Turkey Technology Team (T3 Foundation) сообщил в воскресенье.

Саммит будет посвящен стартапам из пяти стратегических секторов, включая энергетические и экологические технологии, здравоохранение и благополучие, логистику, космическую технологию и оборону, образование и сельское хозяйство и продовольствие.

Take Off пройдет на полях аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Istanbul 20-23 сентября в Новом аэропорту Стамбула.

Трехдневный саммит объединит более 200 стартапов, 100 венчурных капиталистов (VC) и 150 корпораций, а также предоставит посетителям возможность посетить различные доклады, тематические панели и интервью.

Фестиваль TEKNOFEST Istanbul организован под руководством фонда Turkey Technology Team в сотрудничестве с учреждениями, которые играют важную роль в достижении Турцией цели разработки национальных технологий.

В рамках фестиваля пройдут различные авиашоу, семинары, технологические соревнования и отечественные технологические предприятия, а также Международный венчурный саммит.

Самой важной частью фестиваля станут технологические соревнования, организованные в 12 различных категориях.