Цементный завод за $213 млн построен в Узбекистане с участием турецкой Dal Teknik Makina

Турецкая Dal Teknik Makina завершила строительство цементного завода в Сурхандарьинской области Узбекистана стоимостью 213 миллионов долларов, сообщил РИА Новости в понедельник представитель узбекского АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (АГМК, Ташкентская область), являющегося заказчиком проекта.



«Накануне в структуре АГМК введен в строй еще одни цементный завод с участием Dal Teknik Makina», — уточнил собеседник агентства. Контракт с турецкой компанией был подписан осенью 2015 года.



По данным инвестпрограммы АГМК, мощность нового завода составляет 1,5 миллиона тонн портландцемента в год. Финансирование проекта общей стоимостью 213 миллионов долларов осуществлялось за счет собственных средств АГМК, кредитов Фонда реконструкции и развития Узбекистана и узбекских банков.



В марте 2014 года Dal Teknik Makina завершила для АГМК строительство цементного завода в Джизакской области стоимостью 114,2 миллиона долларов. Мощность производства ─ 760 тысяч тонн портландцемента и 350 тысяч тонн белого цемента в год.



В Узбекистане в настоящее время действуют 14 цементных заводов общей установленной мощностью 9,1 миллиона тонн. По данным официальной статистики, производство цемента в Узбекистане в 2017 году увеличилось на 3,3% по сравнению с 2016 годом ─ до 8,49 миллиона тонн.



Алмалыкский ГМК является единственным производителем меди в Узбекистане. Сырьевой базой АГМК являются месторождения медно-порфировых руд «Кальмакыр» и «Сары-Чеку» (Ташкентская область), месторождение свинцово-цинково-баритовых руд «Уч-Кулач» (Джизакская область) и месторождение полиметаллических руд «Хандиза» (Кашкадарьинская область). Предприятие выпускает рафинированную медь, цинк металлический, свинцовый концентрат и другую продукцию.