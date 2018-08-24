Париж стал городом с самыми дорогими отелями

Самые дорогие гостиницы мира в летний туристический сезон располагаются в Париже. Об этом сообщает Союз отельеров Турции (TÜROB) со ссылкой на данные компании STR Global, проанализировавшей стоимость проживания в гостиницах всех категорий различных городов мира.

Так, стоимость проживания в гостиницах Парижа в среднем составляет 263 евро за сутки, в то время как в Стамбуле этот же показатель составляет 88 евро.

На втором месте в рейтинге самых дорогих городов по стоимости номеров в гостиницах — Тель-Авив, где номер стоит в среднем 239 евро за сутки.

Далее следует Нью-Йорк, где средняя стоимость проживания в отеле составляет 236 евро. Четвертое место в рейтинге — за швейцарским Цюрихом — 216 евро. В ТОП-10 также Женева — 215 евро, Рим — 182 евро, Лондон — 181 евро, Копенгаген – 179 евро, Амстердам — 178 и Дублин — 168 евро.

По данным STR Global , средний уровень заполняемости гостиниц в указанных городах в летний сезон составляет 80-90 процентов.

В то же время средняя заполняемость гостиниц Стамбула в июне 2018 года составила 57 процентов, а средняя цена проживания составляет 88 евро. По этому показателю, турецкий мегаполис остался за пределами ТОП-20 самых дорогих городов мира.