Япония планирует начать практическое использование летающих авто

Япония к 2020 году планирует начать практическое использование летающих авто, привлекая около 20 крупнейших мировых компаний к их разработке, сообщает Bloomberg.

Как сообщается, представители компаний, включая Uber, Boeing, NEC, Toyota Motor, ANA, Japan Airlines и Yamato, проведут первую встречу, которую в дальнейшем планируется организовывать каждый месяц.

Предполагается, что летающие автомобили будут использоваться, в частности, при ликвидации последствий стихийных бедствий. Подчеркивается, что правительство страны усиленно продвигает скорейшее воплощение в жизнь этой идеи на фоне активного развития аналогичных технологий за границей.

Ранее сообщалось, что в Японии уже ведется активная разработка полномасштабного прототипа летающего автомобиля. Ей занимается компания Cartivator с участием автомобилестроительной Toyota Motor, электротехнической NEC и других крупных национальных корпораций. По замыслу конструкторов, машина сможет подниматься на высоту до 10 метров и лететь со скоростью до 100 км/ч. Разрабатываемое летающее транспортное средство является электромобилем и не использует горючего топлива.