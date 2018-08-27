КАТЕГОРИИ  
БИЗНЕС
КАТЕГОРИИ

Американским компаниям интересна добыча газа в Украине — посол в США

РИА НОВОСТИ
КИЕВ
Опубликовано
Фото: Reuters

Украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что у американских компаний есть интерес к добыче газа в Украине.

Он рассказал, что активно развивается сотрудничество с американскими компаниями Westinghouse по поставках ядерного топлива и с Holtec по строительству хранилища отработанного ядерного топлива и относительно перспективного проекта строительства малых ядерных реакторов.

«Это наше сотрудничество по энергетической линии. По линии продолжения традиционных вещей — поставка энергоресурсов. Но мы будем говорить серьезно и о проектах будущего, есть интерес в США к добыче газа на Украине и другим проектам», — сказал Чалый на пресс-конференции в Киеве, трансляцию вели украинские телеканалы.

В ноябре «Энергоатом» и американская Holtec начали строительство хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне. Тогда власти Украины заявили, что после его запуска, запланированного на 2020 год, страна станет независимой в вопросе переработки ОЯТ.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Бизнесе Девять тонн форели, выращенной в турецкой провинции Элязыг, было экспортировано...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ