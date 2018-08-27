5 миллионов туристов посетили турецкую Муглу во время Курбан-байрама

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Заполняемость туристических комплексов в турецкой провинции Мугла достигла 100 процентов во время мусульманского праздника Курбан-байрам.

Мугла, один из самых живописных уголков Турции, остается излюбленным направлением как для местных, так и иностранных туристов.

За девятидневный праздничный период в Турции Муглу посетило около пяти миллионов туристов.

Губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек сообщил агентству «Анадолу», что турпоток в провинцию во время Курбан-байрама превысил все ожидания.

«Фиксировался в основном поток местных туристов. Мугле отдают предпочтение благодаря качественным услугам на туристических объектах, пейзажам и историческим достопримечательностям. Многие воспользовались возможностью принять участие в сафари на джипах, совершить прыжок с парашютом, насладиться виндсерфингом, поиграть в гольф в Бодруме», — сказал Дживелек.

Глава Ассоциации отельеров и туроператоров Даламана, Ортаджи и Койджегиза Юджель Окутур отметил, что в регионе существует много видов альтернативного туризма.

«Мугла с точки зрения туристического потенциала, сельского хозяйства и историко-культурных ценностей не имеет аналогов мире. Туристические комплексы в Дальяне, Изтизу и Сарыгемре были полностью заполнены. Гости остались довольны», — сказал Окутур.