Турция стала восьмой самой посещаемой страной мира

Турецкий остров Авша на Курбан-байрам посетит в 40 раз больше туристов, чем его население

6 миллионов туристов посетили турецкую Анталью с начала года

Доходы Турции от туризма увеличились на 30%

Курортные города Турции попросили туристов не приезжать во время Курбан-байрама

5 миллионов туристов посетили турецкую Муглу во время Курбан-байрама

Более 37,6 миллиона туристов посетили Турцию в 2017 году, сообщает Всемирная туристская организация (ЮНВТО).

Данный показатель позволил Турции стать восьмой самой посещаемой страной мира.

Количество туристов по сравнению с прошлым годом выросло на 24,1 процента — самый высокий рост среди лидеров рейтинга ЮНВТО.

В прошлом году, приняв чуть более 30 миллионов туристов, Турция замкнула первую десятку.

Самой популярной среди туристов страной в 2017 осталась Франция, которую посетили 86,9 миллиона человек. Испания (81,8 миллиона) в этом году сместила США (75,9 миллиона) со второй строчки. Китай (60,7 миллиона) и Италия (58,3 миллиона) также вошли в первую пятерку.