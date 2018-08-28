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Турция стала восьмой самой посещаемой страной мира

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: АА
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Более 37,6 миллиона туристов посетили Турцию в 2017 году, сообщает Всемирная туристская организация (ЮНВТО).

Данный показатель позволил Турции стать восьмой самой посещаемой страной мира.

Количество туристов по сравнению с прошлым годом выросло на 24,1 процента — самый высокий рост среди лидеров рейтинга ЮНВТО.

В прошлом году, приняв чуть более 30 миллионов туристов, Турция замкнула первую десятку.

Самой популярной среди туристов страной в 2017 осталась Франция, которую посетили 86,9 миллиона человек. Испания (81,8 миллиона) в этом году сместила США (75,9 миллиона) со второй строчки. Китай (60,7 миллиона) и Италия (58,3 миллиона) также вошли в первую пятерку.

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