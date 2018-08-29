На автосалоне в Москве представили новый лимузин Путина

Мировая премьера российского бренда автомобилей класса «люкс» — Aurus — на основе проекта машин для первых лиц государства («Кортеж») на единой модульной платформе прошла в среду в рамках пресс-дня Московского автосалона, говорится в сообщении бренда Aurus.

Как следует из сообщения, общественности был представлен седан Aurus Senat и лимузин Aurus Senat Limousine при участии главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, гендиректора OOO «Аурус» Франца Герхарда Хильгерта и главного конструктора единой модульной платформы из ФГУП НАМИ Вадима Переверзева.

Основной заказчик проекта «Кортеж» — президент России Владимир Путин — выбирая для себя лимузин Aurus, не просил о дополнительных «финтифлюшках», а напротив, был предельно требователен к безопасности и качеству автомобиля, рассказал в интервью РИА Новости Денис Мантуров.





«Если говорить о президенте, то он у нас вообще очень демократичный. И на, извините, финтифлюшки меньше всего обращает внимание», — сказал Мантуров.

По его словам, Путин останавливался на серьезных моментах. «Чтобы машина была качественная и было не стыдно предлагать к приобретению другим своим коллегам», — пояснил министр.

Путин в день инаугурации 7 мая впервые проехал на лимузине проекта «Кортеж», он также воспользовался отечественным лимузином во время визита в Хельсинки в июле, где встречался c Трампом.

Одними из первых импортеров автомобилей Aurus станут страны Ближнего Востока, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на презентации автомобилей Aurus Senat.

«С учетом того, что одним из наших партнеров, компании Aurus, стала компания Tawazun, это Объединенные Арабские Эмираты, я думаю, что самым первым партнером этих автомобилей станут ОАЭ, Ближний Восток. А дальше, как я сказал, все страны без ограничения, в первую очередь, западные страны», — сказал министр.

Проект «Кортеж» — это семейство автомобилей класса «люкс» для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе (ЕМП). Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. В свободной продаже машины семейства «Кортеж» появятся под брендом Aurus в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей.

Возвращение с мировой премьерой

Пропустившая прошлый автосалон Renault Россия возвращается в этом году с мировой премьерой нового кроссовера C-сегмента - Renault Arkana. Как отмечают в компании, Россия станет первой страной, где начнется производство и продажа новой глобальной модели. Кроссовер будет поставлен на конвейер московского завода Renault.

Также компания впервые продемонстрирует новую Stepway серию, семейство автомобилей с внедорожным характером: обновленный Sandero Stepway, кросс-седан Logan Stepway и грузопассажирский Dokker Stepway.

Корейский размах

Не менее триумфально отметить успехи на российском рынке решили корейцы. Модель Kia Rio сейчас самый популярный автомобиль в России - по итогам января-июля 2018 года их продано почти 60 тыс. штук. Так что Kia зарезервировала себе самый большой стенд - почти 2,5 тыс. кв. м — и обещает самое большое число новинок.

На салоне Kia покажет обновленный седан Rio, а также кросс-хэтчбек Rio X-line. Автопроизводитель также продемонстрирует самый быстрый автомобиль в истории марки Stinger, обновленный флагманский кроссовер Sorento Prime, новую версию субкомпактного хэтчбека Picanto X-Line. Дебютирует в России и обновленная версия самой популярной в мире модели этой корейской марки — Kia Sportage.

Впрочем, центральное место в экспозиции бренда подготовлено для нового третьего поколения хэтчбека Ceed, продажи которого стартуют вместе с автосалоном.

Новая интерактивность

Volkswagen подготовил для ММАС инновационную экспозицию. Как говорят в компании, интерактивная площадка позволит посетителям ознакомиться с новинками и бестселлерами Volkswagen при помощи самых передовых цифровых технологий. Речь идет о виртуальной и дополненной реальности, позволяющих наглядно продемонстрировать различные конфигурации автомобилей и применяемые технологии.

Впрочем, сохраняет марка и традиционный подход - вместе с площадкой для тест-драйвов «Volkswagen Легковые автомобили» и «Volkswagen Коммерческие автомобили» заняли 10 тыс. кв. м. На них вживую представят новую версию российского бестселлера Tiguan, а также Touareg. Кроме того, ожидается Polo в лимитированной серии JOY, большой внедорожник Teramont. Впервые в России будет представлен автомобиль класса Gran Turismo — Arteon, и электрокар I.D.

Будущее уже здесь

Беспилотные технологии фактически на пороге российского авторынка. «Яндекс.Такси» покажет на салоне беспилотные автомобили, которые в этом году проехали 780 километров из Москвы до Казани практически без вмешательства человека.

Из производителей ставку на беспилотники делает и «Группа ГАЗ», впервые представляя беспилотные автомобили на базе электробусов «Газель Next».

Китайский ренессанс

Одна из ведущих китайских компаний GAC Motor на автосалоне официально объявит об открытии российского офиса и привезет кроссоверы GA3S и GS5S. Уже известная в России Haval покажет кроссовер F7, который планируется собирать на конвейере российского завода в Тульской области.

Lifan покажет семиместный кроссовер Myway, автомобили М7, X70, Х80, а также пока не представленные в России минивэн Lifan M7, семиместный кроссовер Lifan X80 и электромобиль Lifan 820EV. Еще один китайский дебютант — JAC Motors также делает ставку на кроссоверы и приготовил модели S3 и S5.