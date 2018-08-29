Турецкий пилот в США совершил первый полет на американском F-35

Турецкий пилот осуществил первый полет на истребителе пятого поколения F-35 в ходе программы по обучению в США, сообщил во вторник генштаб Турции.



«Турецкий пилот из группы, проходящей в США программу обучения, совершил первый полет на F-35», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twiiter.



Турция намерена приобрести не менее 100 F-35 Lightining II. Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.



Ранее на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас прошла церемония передачи первого F-35 Турции. Как заявил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции, переданные Анкаре самолеты F-35 останутся в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.



Ранее сообщалось, что конгресс США намерен приостановить поставку F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. Турецкий МИД ответил, что Анкара примет меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы.