Турцию за 7 месяцев посетили 21,6 миллиона туристов, лидируют россияне и немцы

Туристы из Германии и России предпочитают отдых в Анталье

За первые семь месяцев 2018 года Турцию посетили 21,6 миллиона туристов, что почти на 25 процентов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, министерство культуры и туризма сообщило в среду.

В соответствии с данными, большую часть туристов, приехавших с страну с января по июль в этом году, составили граждане России и Германии —3,3 миллиона и 2,3 миллиона посетителей соответственно.

На третьем месте оказались граждане Ирана — 1,3 миллиона туристов.

Сообщается, что больше всего туристов направились в самый большой город Турции Стамбул (7,5 миллиона) и курортную столицу страны Анталью (6,7 миллиона).

В июле 2018 года Турция приняла 5,7 миллиона гостей, на 11,7 процента больше, чем в предыдущем.

В 2017 году Турцию посетили 17,3 миллиона туристов.