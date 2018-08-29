Турция увеличила экспорт более чем на 11 процентов в июле

Экспорт Турции в июле вырос на 11,6 процента по сравнению с прошлым годом — до 14,77 миллиарда долларов США. Турецкий импорт в указанный период сократился на 6,7 процента — до 20,59 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении Института статистики (TurkStat) и Министерства торговли Турции.

В указанный период дефицит внешней торговли Турции сократился на 32,6 процента — до 5,98 миллиарда долларов.

Если в июле прошлого года внешнеторговое сальдо Турции составляло 58,7 процента, то в июле 2018 года этот показатель вырос до 70,2 процента.

Турецкий экспорт в январе-июле 2018 года вырос на семь процентов по сравнению с прошлым годом — до 96,3 миллиарда долларов, а импорт — на 10,2 процента — до 143,2 миллиарда долларов.

В указанный период дефицит внешней торговли Турции вырос на 17,4 процента — до 46,8 миллиарда долларов.

Сальдо внешней торговли Турции в январе-июле составило 67,3 процента.

Доля стран ЕС в экспорте Турции в указанный период составила 48,7 процента, в то время как в июле прошлого года этот показатель находился на уровне 47,4 процента.

Экспорт Турции в ЕС в июле вырос на 14,7 процента по сравнению с прошлым годом — до 6,85 миллиарда долларов.

Большая часть турецкого экспорта за указанный период пришлась на Германию — 1,294 миллиарда долларов, Великобританию — более одного миллиарда, США — 850 миллионов, Италию — 750 миллионов долларов.

При этом большая часть турецкого импорта в июле пришлась на Китай — 1,975 миллиарда долларов, Россию — 1,886 миллиарда, Германию — 1,691 миллиарда и США — 1,12 миллиарда долларов.