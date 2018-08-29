Украина намерена приобрести у США системы противовоздушной обороны

Украина подала в официальный Вашингтон запрос на покупку систем противовоздушной обороны стоимостью 750 миллионов долларов за одну единицу, заявил посол Украины в США Валерий Чалый.



«Такой запрос (о закупке вооружения — ред.) был озвучен, в том числе, на наивысшем и высоком уровне, а именно на встрече президентов Украины и США в Брюселле и на встречах украинской стороны c советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Такая работа ведется… Например, системы современной противовоздушной обороны — 750 миллионов долларов за одну единицу, а нужно не одну, а хотя бы три», — сказал Чалый в эфире радио «Новое время».



Также он сообщил, что Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.



«Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, — это морское пространство, военно-воздушное пространство. Это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны», — добавил посол.



Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину.

Оборонный бюджет США на 2019 составляет 716 миллиардов долларов. На оказание военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, Вашингтон заложил 250 миллионов долларов. В текущем году для оказания военной помощи Украине в американском бюджете предусмотрены 200 миллионов долларов.