Турецкая лира укрепилась после изменений налоговой ставки по вкладам

Турецкая лира укрепилась по отношению к доллару в пятницу, после того, как в Турции были снижены налоговые ставки по банковским вкладам в турецкой лире и повышены налоговые ставки по вкладам в иностранной валюте.

Нацвалюта укрепилась на 2,1 процента до 6,51 лиры за доллар с уровня открытия в 6,8994 лиры за доллар.

По валютным вкладам до востребования и по срочным валютным вкладам (до шести месяцев) коэффициент вычета увеличен с 18 до 20 процентов.

По валютным вкладам сроком до одного года процент по выплатам повышен с 15 до 16. Для срочных валютных вкладов сроком более года налоговая ставка осталась на прежнем уровне — 13 процентов.

Для вкладов в национальной валюте (до востребования и срочные вклады) коэффициент вычета снижен с 15 до 5 процентов.

Для вкладов в турецкой лире сроком до года проценты по выплатам снижены с 12 до 3.

Для срочных вкладов в нацвалюте сроком более года налоговая ставка обнулена (ранее — 10 процентов).

Позже министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак заявил, что Анкара продолжит принимать меры по укреплению национальной валюты.

По его словам, в сложившейся ситуации все государственные ведомства Турции должны быть предельно бдительными.

«Мы обязаны реализовать в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах шаги по предотвращению негативных процессов в экономике», — подчеркнул глава Минфина.