Дефицит торгового баланса Турции сократился на 57,95%

Дефицит внешнеторгового баланса Турции в августе 2018 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года сократился на 57,95 процентов и составил 2,487 миллиарда долларов США, сообщили в министерстве торговли страны.



Согласно сообщению ведомства, в августе экспорт Турции составил 12,389 миллиарда долларов, а импорт 14,875 миллиарда долларов.



Ведущую статью экспорта Турции в августе составила продукция автомобильной промышленности (на 1,294 миллиарда долларов).



Основной статьей импорта стало топливо и минеральные масла — на 3,543 миллиарда долларов.



В списке стран-импортеров турецкой продукции в августе лидирующие позиции заняли Германия (1.129 миллиарда долларов) и Великобритания (650 миллиона долларов).



В списке стран-экспортеров в Турцию лидируют Россия (1. 859 миллиарда долларов), Китай (1.447 миллиарда долларов) и Германия (1.28 миллиарда долларов) .