Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара в международной торговле

Необходимо положить конец доминированию доллара в международной торговле. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме Турция-Кыргызстан в Бишкеке.

Президент отметил наличие большого прогресса в экономических и торговых отношениях между Турцией и Кыргызстаном. Но, по его словам, двусторонние отношения все еще находятся не на желаемом уровне.

Эрдоган сообщил, что в Кыргызстане действуют около 300 компаний с турецким капиталом, в которых работают более пяти тысяч местных жителей.

По его словам, турецкие подрядчики на сегодняшний день реализовали в Кыргызстане 67 проектов на 700 миллионов долларов.

Президент призвал турецких предпринимателей инвестировать в братский и дружественный Кыргызстан.

«Верю, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков окажет необходимую поддержку турецким компаниям», — сказал Эрдоган.

По мнению главы государства, торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии во многих сферах. Привязка международной торговли к доллару постепенно становится большой проблемой, отметил Эрдоган, призвав положить конец доминированию доллара в международной торговле.

По его словам, эта система, созданная якобы для упрощения торговли, в настоящее время прекратилась в самую большую помеху.

Цель манипуляций с курсами валют — заставить усомниться в сильной и здоровой турецкой экономике, отметил президент.

«Цель — нанести удар по экономике Турции. Однако благодаря принятым правительством мерам и решительной позиции турецкого народа эта попытка не увенчалась успехом», — сказал Эрдоган.

Президент также коснулся темы закупки Турцией российских зенитных ракетных систем С-400. Глава государства отметил, что некоторые силы обеспокоены соглашением о закупке С-400.

«Но Турция не нуждается ни в чьих разрешениях в подобных вопросах», — отметил Эрдоган.