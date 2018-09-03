Первый рейс лоукост-авиакомпании Ryanair вылетел из Украины

Европейская бюджетная авиакомпания Ryanair в понедельник осуществила первый полет по маршруту Киев-Берлин.



В марте Ryanair подписал соглашение с киевским и львовским аэропортами о начале полетов с октября при средней стоимости билета ниже 40 евро. Затем компания заявила об отказе от выхода на украинский рынок из-за разногласий с киевским аэропортом «Борисполь». Министр инфраструктуры Владимир Омелян обвинил украинских олигархов, боящихся конкуренции, в блокировании выхода лоукостеров на рынок страны.

«Рейс из Киева в Берлин, который открылся сегодня — один из двенадцати маршрутов, которые будет осуществлять авиакомпания в осенне-зимний период. Всего за год Ryanair планирует перевезти 635.000 пассажиров», — написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Как сообщается, самолет вылетел в немецкую столицу со 100 процентной загрузкой.



Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после торжественного открытия рейса в аэропорту «Борисполь» заявил, что количество украинцев, пользующихся авиатранспортом, должно вырасти в разы.

«Сегодня услугами авиатранспорта пользуется от пяти до семи процентов, мы хотим, чтобы эта цифра была минимум 50 процентов», — отметил Омелян.



По словам министра, в аэропорту обеспечены равные условия для всех авиаперевозчиков, а руководство «Борисполя» и Ryanair нашли компромиссный вариант сотрудничества.



Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Она работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек.