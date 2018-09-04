В ЮАР началась рецессия впервые с 2009 года, ранд обвалился

Южноафриканский ранд обвалился на 3 процента после того, как во вторник стало известно, что во втором квартале экономика ЮАР неожиданно сократилась на 0,7 процента, погрузившись в рецессию впервые с 2009 года.

Акции и облигации ЮАР также упали.

Курс ранда опустился до 15,31 за доллар США, в то время как государственные облигации с погашением в 2026 году выросли до 9,19 процента, что является самым высоким уровнем с декабря.

Новости о рецессии усилили опасения того, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизит рейтинг долга страны.