9 миллионов туристов посетили турецкую Анталью с начала года

5 миллионов туристов посетили турецкую Муглу во время Курбан-байрама

Турция стала восьмой самой посещаемой страной мира

Туристическую столицу Турции — Анталью с начала нынешнего года посетили 9,165 миллиона туристов из 180 стран и автономных районов. Об этом свидетельствуют данные Управления культуры и туризма Антальи.

За аналогичный период прошлого года (январь-август) Анталью посетили 7,144 миллиона туристов. Таким образом, туристический поток в Анталью за год вырос на 28,28 процента.

Из общего числа посетивших Анталью туристов 38,45 процента пришлось на приезжих из России, 16,46 процента — Германии, 6,14 процента — Украины, 5,03 процента — Великобритании, 3,31 процента — из Нидерландов.

С начала года Анталью посетили 3,367 миллиона туристов из России, 1,441 миллиона — из Германии, 538 тысяч — из Украины, 440 тысяч — из Великобритании, 289 тысяч — из Нидерландов.

Кроме того, 287 тысяч туристов прибыли в Анталью из Польши, 192 тысячи — из Казахстана, 153 тысячи — из Румынии, 144 тысячи — из Бельгии, 135 тысяч — из Дании.

Анталью также посетило в общей сложности более 100 тысяч туристов из Израиля, Чехии и Швеции.

По данным управления, турпоток в Анталью из России за год вырос на 24,03 процента, из Германии — на 30,22 процента, из Украины — на 1,73 процента.