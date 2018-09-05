Компании Турции составляют большинство среди возможных партнеров по АЭС «Аккую»

Турецкие компании составляют большинство в списке возможных соинвесторов в проект АЭС «Аккую», с ними госкорпорация «Росатом» ведет наиболее продвинувшиеся переговоры, сообщил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.



«Переговоры идут. Пока в топ интересантов входят в основном турецкие компании», — сказал Лихачев.



По его словам, в этом списке присутствуют и компании из стран Ближнего Востока. «Но в наиболее продвинутой стадии — переговоры с компаниями из Турции», — отметил Лихачев.



Он уточнил, что приход того или иного соинвестора в проект АЭС «Аккую» «возможен только с одобрения турецкого правительства».



Также Лихачев сообщил, что у Росатома нет задачи в 2019 году продать зарубежным соинвесторам доли в 49% в проекте «Аккую».

Межправительственное соглашение Турции и России по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации АЭС на площадке «Аккую» в южной провинции Мерсин было подписано 12 мая 2010 года.

Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 мегаватт. АЭС планируется построить и сдать в эксплуатацию до 2023 года.

Стоимость строительства оценивается более чем в 20 миллиардов долларов.