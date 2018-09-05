Украина выиграла тендер на ремонт вертолетов жандармерии Турции

Украина выиграла тендер на 40 миллионов долларов на ремонт и модернизацию вертолетов жандармерии Турции, сообщил в среду министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



«Украина выиграла тендер — 40 миллионов долларов на ремонт и модернизацию 17 вертолетов МИ-17 турецкой жандармерии… У нас есть уникальная компетенция в сфере авиаремонта. Сотрудничество с Турцией — это наша стратегия», — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter.



Он также сообщил, что реализовывать этот проект будет компания «Мотор Сич» и ремонтный завод в городе Конотоп.