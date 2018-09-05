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Украина выиграла тендер на ремонт вертолетов жандармерии Турции

РИА НОВОСТИ
КИЕВ
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Фото из архива

Украина выиграла тендер на 40 миллионов долларов на ремонт и модернизацию вертолетов жандармерии Турции, сообщил в среду министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Украина выиграла тендер — 40 миллионов долларов на ремонт и модернизацию 17 вертолетов МИ-17 турецкой жандармерии… У нас есть уникальная компетенция в сфере авиаремонта. Сотрудничество с Турцией — это наша стратегия», — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter.

Он также сообщил, что реализовывать этот проект будет компания «Мотор Сич» и ремонтный завод в городе Конотоп.

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