Вертолет турецкого производства совершил свой первый полет

В Турции прошли успешные полетные испытания отечественного многоцелевого вертолета T-625, разработанного компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ).

Вертолет создан в рамках программы TUSAŞ и в координации с Секретариатом оборонной промышленности Турции.

T625 прошел многочисленные наземные испытания и поднялся в воздух в 06:00 по местному времени шестого сентября.

Вертолет, который совершил различные маневры, пилотировали специалисты TUSAŞ.

Предназначенный для транспортировки бригад скорой помощи, а также проведения поисково-спасательных и противопожарных операций, вертолет Т-625 турецкого производства впервые поднялся в воздух https://t.co/UINMFstSlP pic.twitter.com/dRNN3EPqEm — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) September 6, 2018

Глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир также анонсировал в социальных сетях первый полет T-625. Демир поблагодарил и поздравил всех тех, кто внес вклад в разработку вертолета.

Разработка многоцелевого двухдвигательного вертолета T-625 в Турции велась с 2013 года. Контракт на разработку вертолета с TUSAŞ был подписан 26 сентября 2013 года.

Вертолет предназначен для транспортировки бригад скорой медицинской помощи, проведения поисково-спасательных и противопожарных операций в дневное и ночное время суток и в сложных погодных условиях.