Сбор хлопка начался в Туркменистане

В Туркменистане приступили к сбору главной экспортной сельскохозяйственной культуры страны — хлопчатника, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».



В этом году туркменским крестьянам предстоит собрать с площади в 545 тысяч гектаров 1 миллион 50 тысяч тонн «белого золота».



В уборке будет задействовано более 1 тысячи хлопкоуборочных комбайнов, а перевозку собранного урожая на приемные пункты и хлопкоочистительные предприятия будут осуществлять более 2 тысяч автомашин и более 2 тысяч тракторов.



Переработка урожая хлопка 2018 года в хлопковое волокно будет проведена на 38 хлопкоочистительных заводах.



Денежные расчеты с хлопкоробами за сданный урожай возложены на отделения Государственного коммерческого банка Туркменистана «Дайханбанк» (Крестьянский банк).



Основной формой землепользования в туркменском сельском хозяйстве является долгосрочная аренда.



В Туркменистане экспорт продукции переработки хлопка по степени доходности уступает только экспорту продукции нефтегазовой промышленности. Для страны, где главными статьями экспорта является продукция ТЭК, хлопок особенно важен сейчас, когда из-за экономического кризиса цены на энергоносители на мировом рынке упали. В этих условиях стабильность хлопковой отрасли и текстильной промышленности позволяют Туркменистану смягчить негативное влияние кризиса на экономику.