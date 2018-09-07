В Астане открылся бизнес-форум Казахстан-Китай

В Астане открылся казахстанско-китайский бизнес-форум, сообщает МИА «Казинформ».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил видеообращение по случаю открытия форума.

Между Казахстаном и Китаем действует совместная программа по сотрудничеству в сфере индустрии и инвестиций, говорится в видеообращении.

«В ее рамках осуществляется реализация 51 казахстанско-китайского инвестиционного проекта на общую сумму более 27 миллиардов долларов США. Это признак доверия инвесторов и свидетельство того, что в Казахстане уделяется особое внимание улучшению инвестиционного климата. По оценкам международных экспертов, мы являемся лучшей страной в регионе по ведению бизнеса», — говорится в видеообращении.

В видеообращении отмечается, что Казахстан является членом ВТО, ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР и присоединился к декларации о международных инвестициях.

Последовательный рост товарооборота и инвестиций демонстрирует успешный характер торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем, подчеркивается в видеообращении.