В Казахстане открылся международный технопарк IT-стартапов

В столице Казахстана Астане состоялась церемония открытия международного технопарка IT-стартапов Astana Hub.

В церемонии открытия Astana Hub, расположенного на территории всемирной выставки EXPO-2017, приняли участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

«Ядром инновационной экосистемы станет международный технопарк IT-стартапов Astana Hub. Участники технопарка могут пользоваться упрощенным визовым и трудовым режимами, им будет предоставлены налоговые и другие льготы. На его базе создан институт менторства, в рамках которого эксперты сопровождают стартап-команды», — сказал Назарбаев.

Он отметил, что теперь в Казахстане нужно создавать новую генерацию IT-талантов.

«Основная задача — оказать содействие и помочь умным, талантливым, способным ребятам. Мы всесторонне поддерживаем частные инициативы, школы программирования, спартакиады, олимпиады, школы программирования, олимпиады по робототехнике и киберспорт», — подчеркнул президент Казахстана.

Назарбаев призвал казахстанских бизнесменов принять участие в этих инициативах.

«Сегодня мы открываем Astana Hub, что является значительным событием, не только у нас, в цифровом мире Казахстана, но и в целом. Я призываю всех принять активное участие в развитии инноваций и очень сильно надеюсь, что Astana Hub станет трамплином для компаний на пути к мировой известности», — резюмировал лидер Казахстана.

Также Назарбаев проинформировал присутствующих о создании в Казахстане Клуба бизнес-ангелов (QazAngels), Ассоциации венчурных капиталистов и Фонда со-инвестирования.