Использование последних технологий делает аэропорт «Стамбул» лучшим в мире — Минтранс

Аэропорт «Стамбул» оснащен самыми современными технологиями, сказал агентству «Анадолу» министр инфраструктуры и транспорта Мехмет Джахит Турхан.

По его словам, аэропорт предлагает пассажирам возможность воспользоваться устройствами и приложениями, разработанными на основе новейших технологий, в том числе цифровыми часами, очками виртуальной реальности и прочими.

Компания IGA Bilişim создана в целях обеспечения «Стамбульского аэропорта» IT-инфраструктурой, а также проектирования и внедрения авиационных систем. Компания намерена стать крупным предприятием в сфере авиационной индустрии и превратить аэропорт посредством технологий будущего в самую современную воздушную гавань не только Турции, но и региона, сказал министр.

На сегодняшний день компания построила три головных дата-центра, и команда из 156 человек создала 102 интеграционные системы, отметил глава ведомства.

«Благодаря усилиям квалифицированной команды аэропорт оборудован 467 серверными комнатами, 780 телекоммуникационными комнатами, 3527 валидаторами, 3267 мониторами, 4549 персональными компьютерами и девятью тысячами камер видеонаблюдения. Разработаны некоторые программы, в том числе мобильные приложения для пассажиров, системы безопасности, платформа обмена сообщениями внутри аэропорта и многие другие», — сказал Турхан.

По его словам, в техническом оснащении аэропорта использован ряд новшеств, одним из которых является использование отечественных ресурсов при создании инфраструктуры воздушной гавани.

«В числе новшеств IGA Bilişim, разработанных местными инженерами, также можно назвать системы быстрого доступа, бесплатный интернет, систему динамичных уведомлений о времени ожидания, «умный» автопарк, регистрацию утерянного багажа», — сообщил Турхан.

«Продолжается разработка систем self check-in и self-boarding. Таким образом, благодаря новейшим устройствам и приложениям «Стамбульский аэропорт» можно назвать одной из лучших воздушных гаваней мира», — добавил он.

Открытие самой большой воздушной гавани мира состоялось 29 октября с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На первом этапе «Стамбульский аэропорт» будет обслуживать до 90 миллионов пассажиров в год. После завершения всех этапов строительства крупнейший в мире аэропорт будет ежегодно обслуживать до 200 миллионов пассажиров.

Инвестиции в строительство аэропорта составили в целом 10,247 миллиарда евро. Таким образом, строительство аэропорта «Стамбул» стало самым крупным инвестиционным проектом за всю историю Турции. Доходы от эксплуатации аэропорта за первые 25 лет составят 22,152 миллиарда долларов США.