Украина купит турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

Турция и Украина попали в точку, развивая оборонное сотрудничество

Турция запустит первый беспилотный истребитель к 2023 году

Украина и Турция обсудили кооперацию между оборонными комплексами в сфере БПЛА

Украина закупит в Турции ударные беспилотники, сообщает агентство «Укринформ».

Соглашение с турецкой стороной о закупке БПЛА подписали министр обороны Украины Степан Полторак, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковський и глава «Укроборонпрома» Павел Букин.

«Переговоры о покупке этих БПЛА велись на протяжении около двух лет. За это время представители Министерства обороны Украины посещали Турцию и знакомились с различными этапами испытаний Bayraktar TB2», — говорится в сообщении.

Соглашение было подписано во время визита президента Украины Петра Порошенко в Турцию 3-4 ноября.

Отмечается, что Украина приобретет турецкие оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina, которые являются рекордсменами по продолжительности полета.

Также рассматривается возможность локализации части производства оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 на мощностях ГП «Антонов», входящая в состав концерна «Укроборонпром».