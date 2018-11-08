В Анкаре подпишут контракт на производство 250 танков Altay

Секретариат оборонной промышленности Турции и компания BMC подпишут 9 ноября контракт на серийное производство танков Altay.

Как сообщает Агентство Анадолу, переговоры по серийному производству отечественного танка Altay завершились.

В соответствии с контрактом, BMC приступит к серийному производству 250 танков.

Танк Altay станет ведущей боевой единицей ВС Турции на суше и внесет существенный вклад в обеспечение обороноспособности страны.

В перспективе в Турции выпустят одну тысячу танков Altay. Таким образом, танковые войска ВС Турции будут существенно модернизированы.

Проект оценивается в 25-30 миллиардов долларов США, и его планируется реализовать за 20 лет.