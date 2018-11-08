До запуска газопровода «Турецкий поток» остался год

Строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток» на черноморском побережье Турции завершится в 2019 году, а к концу будущего года, как и планируется, начнутся поставки газа. Об этом сообщила агентству «Анадолу» представитель консорциума «Турецкий поток» Аслы Эсен.

По ее словам, компания South Stream Transport, оператор проекта строительства газопровода «Турецкий поток», ведет строительные работы в соответствии с утвержденным графиком.

«Строительные работы на российской части побережья завершены, проложено до 95 процентов труб в акватории Черного моря», — сказала Эсен.

Начальник компрессорной станции «Русская» Анатолий Колтаков сообщил, что основной задачей станции является обеспечение давления для прокачки газа на расстояние 930 километров по дну Черного моря.

По его словам, компрессорная станция в Краснодарском крае была построена специально под проект «Турецкий поток».

«Станция оснащена семью газоперекачивающими агрегатами мощностью 32 мегаватт каждый. По проекту станция позволяет создать давление газа до 28,45 паскалей», — сказал Колтаков.

Стоимость строительства «Турецкого потока» оценивается в 6 миллиардов долларов США.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее — к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 930 километров, сухопутного участка по турецкой территории — 180 километров. Первая нитка трубопровода предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — на рынки стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность прокачки каждой нитки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.