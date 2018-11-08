Осуществлен первый рейс в Баку из нового аэропорта «Стамбул»

Прошла церемония открытия нового аэропорта Стамбула в День Республики

Состоялся первый рейс из аэропорта «Стамбул»

Первый рейс в Баку из нового аэропорта в «Стамбул» приземлился в азербайджанской столице в четверг днем.

Рейс компании Turkish Airlines (THY) TK 1132 в международный аэропорт Гейдар Алиев покинул Стамбул в 9.30 по местному времени.

По информации авиакомпании, на борту самолета были 121 пассажир.

Ранее из «Стамбульского аэропорта» были выполнены три внутренних рейса — в Анкару, Измир и Анталью и один международный — в Турецкую Республику Северного Кипра.

Вплоть до 31 декабря из новой воздушной гавани Стамбула ежедневно будет выполняться один рейс в Баку.